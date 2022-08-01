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Юрий Газзаев высказался о дебюте «Факела» в чемпионате России

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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев высказал мнение о дебюте «Факела» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Юрий Газзаев высказался о дебюте «Факела» в чемпионате России
  • Gettyimages.ru

«Замечательно, что в Воронеж вернулся большой футбол. Город давно этого заслуживал. «Факел» на старте сезона хвалят. За командный дух, энергетику. Но хватит ли её на весь чемпионат? Вопрос. Пока набрано лишь два очка из девяти. Не так уж и много», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре РПЛ. Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Воронежский клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с двумя очками.

«Факел» в четвёртом туре проведёт домашний матч с ЦСКА 6 августа.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не смог отличить «Факел» от «Динамо».

 

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