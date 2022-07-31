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Мостовой заявил, что не смог отличить «Факел» от «Динамо»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Динамо» (3:3).
Мостовой заявил, что не смог отличить «Факел» от «Динамо»
  • РИА Новости

«Это ответ для всех тех, кто не хотел пускать «Факел» в РПЛ. Другое дело, что теперь мы не знаем, как отличить одну команду от другой. Смотрел матч и не понимал: где «Факел», а где «Динамо», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что болел за «Факел» в этом матче. Он также отметил, что в РПЛ есть только одна команда, которая сильнее всех, — это «Зенит». Остальные клубы равны, отметил Мостовой.

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» — 3:3. Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Ранее главный тренер «Факела» признался, что ему неловко раздавать автографы.

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