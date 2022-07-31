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Главный тренер «Факела» признался, что ему неловко раздавать автографы

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Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко рассказал о росте популярности после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Главный тренер «Факела» признался, что ему неловко раздавать автографы
  • РИА Новости

«Всегда останавливаюсь после матча и раздаю автографы и фотографируюсь — это очень важно для людей. Для меня большая честь, что есть такое внимание к моей персоне. Но мне неловко», — цитирует Василенко «Чемпионат».

Напомним, что «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре РПЛ. Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Ранее Василенко верил, что «Факел» сможет уйти от поражения в матче с «Динамо».

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