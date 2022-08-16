Гаджиев считает, что переход в турецкий клуб может стать новым вызовом для Дзюбы

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Для Дзюбы всегда будет лучше тот вариант, где он чувствует себя более свободным и уверенным. Переход в Турцию может стать для Артёма новым вызовом. Он обязательно с ним справится, потому что всегда уверен в своих собственных силах», — цитирует Гаджиева Sport24.

По его словам, Турция является хорошей футбольной страной, в которой всегда забиты стадионы и есть возможность игры в еврокубках. Он также отметил, что в «Адана Демирспоре» играет Ярослав Ракицкий, поэтому проблем с адаптацией у 33-летнего форварда не будет.

«В Турции его зарплатой не обидят. Денег много не бывает. Главное, чтобы они не помешали ему приносить результат и показывать себя на поле», — добавил Гаджиев.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал предложение Дзюбе.

Ранее сообщалось, что Дзюба продолжит карьеру в «Адана Демирспор» только в случае ухода форварда команды Марио Балотелли.