В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта более чем в два раза

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о требованиях защитника Гильермо Варелы до ухода из московского клуба.

«Варела просить увеличить контракт более чем в два раза», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее Пивоваров высказался об уходе Варелы из столичного клуба.