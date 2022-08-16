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В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта более чем в два раза

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о требованиях защитника Гильермо Варелы до ухода из московского клуба.
В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта более чем в два раза
  • Gettyimages.ru

«Варела просить увеличить контракт более чем в два раза», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее Пивоваров высказался об уходе Варелы из столичного клуба.

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