В «Динамо» заявили, что Варела сообщил об уходе из команды после матча с «Торпедо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

«В интервью он рассказал свою версию ухода. Что касается письма, которое он прислал в клуб: он отправил его в ночь с понедельника на вторник. Он исчез до матча с «Торпедо», в субботу. До этого его агент прислал нам предложение от «Фламенго», которое они сделали Вареле», — цитирует Пивоварова РИА Новости.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее Варела рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Динамо».