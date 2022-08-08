Варела заявил, что его уход из «Динамо» — проблема московского клуба и ФИФА

Уругвайский защитник Гильермо Варела рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Динамо».

«ФИФА позволила легионерам уехать из России, и я рассматривал этот вариант ещё до того, как на меня вышел «Фламенго». Я представляю, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема «Динамо» и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА», — приводит слова Варелы Yahoo Sports.

Он также заявил, что он не бежал из команды, а заранее предупреждал, что планирует покинуть московский клуб. По его словам, у него остались хорошие воспоминания о России, которые ничто не омрачит.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о скандальном уходе Варелы из московского клуба.