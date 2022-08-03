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Кутицкий опроверг то, что Варела ни с кем не попрощался перед уходом из «Динамо»

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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о скандальном уходе Гильермо Варелы из московского клуба.
Кутицкий опроверг то, что Варела ни с кем не попрощался перед уходом из «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми. Мы говорили легионерам, что здесь с ними всё будет в порядке. Но каждый решает для себя сам», — цитирует Кутицкого Metaratings.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». А 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее в «Динамо» сообщили, что клуб не согласовывал переход Варелы во «Фламенго» на правах аренды.

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