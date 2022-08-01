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В «Динамо» заявили, что не согласовывали трансфер Варелы во «Фламенго»

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В «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал переход защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.
В «Динамо» заявили, что не согласовывали трансфер Варелы во «Фламенго»
  • Gettyimages.ru

«Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — сообщает пресс-служба клуба.

Варела покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Динамо» применит дисциплинарное взыскание к Вареле за пропуск матча второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо».

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