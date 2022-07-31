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Бразильский журналист: «Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты

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Руководство московского «Динамо» намерено применить дисциплинарные санкции к уругвайскому защитнику Гильермо Вареле за пропуск матча второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо».
Бразильский журналист: «Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты
  • Gettyimages.ru

Московский клуб оштрафует уругвайца на 30% зарплаты за июль, поскольку футболист без объяснений пропустил столичное дерби, когда его контракт с «Динамо» ещё действовал, написал в Twitter бразильский журналист Фабио Алейшо.

Варела покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее в «Динамо» выступили с заявлением после перехода Варелы во «Фламенго».

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