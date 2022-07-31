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В «Динамо» выступили с заявлением после перехода Варелы во «Фламенго»

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В московском «Динамо» высказались о переходе уругвайского защитника Гильермо Варелы на правах аренды в бразильский «Фламенго».
В «Динамо» выступили с заявлением после перехода Варелы во «Фламенго»
  • РИА Новости

«В «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров», — передаёт пресс-служба «Динамо».

31 июля Гильермо Варела официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Напомним, что Варела тайно покинул расположение «Динамо» 24 июля. Защитник не принял участие в матче второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо» (4:0). В «Динамо» настаивали, что футболист нарушил условия контракта.

Ранее сообщалось, что к отъезду Варелы из России могла быть причастна его девушка.

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