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Шунин: игроки в «Динамо» понимают, что от них требует Йоканович

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.
Шунин: игроки в «Динамо» понимают, что от них требует Йоканович
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Команда отлично встретила Славишу. Есть субординация между тренером и игроками. Мы понимаем, в какой футбол хотим играть, чего от нас требуют. Он просит больше владения мячом, игру в прессинг, баланс», — цитирует Шунина Sport24.

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Немецкий наставник пришёл в московскую команду в 2020 году. Его заменил Йоканович.

Ранее защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об изменении игрового времени после прихода Йокановича.

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