Шунин: игроки в «Динамо» понимают, что от них требует Йоканович
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«Команда отлично встретила Славишу. Есть субординация между тренером и игроками. Мы понимаем, в какой футбол хотим играть, чего от нас требуют. Он просит больше владения мячом, игру в прессинг, баланс», — цитирует Шунина Sport24.
Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Немецкий наставник пришёл в московскую команду в 2020 году. Его заменил Йоканович.
Ранее защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об изменении игрового времени после прихода Йокановича.