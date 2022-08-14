Агент рассказал, что у Фомина нет проблем с Шуниным в «Динамо» из-за капитанской повязки

Агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина Александр Маньяков сообщил об адаптации полузащитника под требования главного тренера команды Славиши Йокановича.

«У Дани под руководством Йокановича всё отлично. Есть полное взаимопонимание. Как по игровому заданию, так и по всем остальным аспектам. Он осваивается в роли капитана, старается проявлять лидерские качества», — цитирует Маньякова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у Фомина нет проблем с вратарём Антоном Шуниным из-за капитанской повязки. По его словам, главный тренер дал понять, что капитаном команды должен быть полевой футболист.

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Шунин был капитаном команды с сезона-2016/17. Всего за бело-голубых он провёл 281 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Шунин высказался о главном тренере Йокановиче.