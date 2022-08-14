Агент рассказал, что у Фомина нет проблем с Шуниным в «Динамо» из-за капитанской повязки
- РИА Новости
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«У Дани под руководством Йокановича всё отлично. Есть полное взаимопонимание. Как по игровому заданию, так и по всем остальным аспектам. Он осваивается в роли капитана, старается проявлять лидерские качества», — цитирует Маньякова «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что у Фомина нет проблем с вратарём Антоном Шуниным из-за капитанской повязки. По его словам, главный тренер дал понять, что капитаном команды должен быть полевой футболист.
Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.
Шунин был капитаном команды с сезона-2016/17. Всего за бело-голубых он провёл 281 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее Шунин высказался о главном тренере Йокановиче.