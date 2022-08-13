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«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» и «Краснодар» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0.

Главный судья матча Сергей Карасёв показал футболистам шесть жёлтых карточек.

«Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (11 очков). Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил беспроигрышную серию с московскими клубами до 16 матчей.

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