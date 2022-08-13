«Зенит» продлил беспроигрышную серию с московскими клубами до 16 матчей
- AP
Клуб из Санкт-Петербурга не проигрывает в последних 16 матчах чемпионата России московским командам.
Рекорд беспроигрышной серии против клубов из Москвы принадлежит столичному «Спартаку» — 29 матчей подряд в 1992—1995 годах.
Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
Ранее голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче пятого тура чемпионата России по футболу.