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Михаил Кержаков: Акинфеев в матче с «Зенитом» творил чудеса

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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Михаил Кержаков: Акинфеев в матче с «Зенитом» творил чудеса
  • Gettyimages.ru

«В первом тайме доминировали. Если бы не Игорь, то два-три залетело бы. Он творил чудеса. Во втором тайме игра выровнялась, мы пропустили. Потом был момент с офсайдом, а затем Густаво забил сумасшедший гол», — цитирует Кержакова Sport24.

При этом голкипер отметил, что футболисты армейской команды особо не угрожали его воротам по ходу встречи.

«Работы практически не было. Когда такие матчи происходят, напряжение особо велико, но в работе ты особо это не чувствуешь», — добавил Кержаков.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Акинфеев отразил семь ударов.

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал отменённый гол ЦСКА в матче с «Зенитом».

 

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