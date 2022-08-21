Гендиректор «Сочи»: мы обратимся в ЭСК по итогам матча шестого тура РПЛ с «Ростовом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о судействе в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

«Считаю, был применён жёсткий и агрессивный приём со стороны Уткина — прыжок ножницами в ногу Ангбана. Красная карточка должна была быть по-любому, не зря судью VAR подозвал смотреть момент. Обязательно будем обращаться в ЭСК. Такие вещи нельзя оставлять просто так», — цитирует Рубашко Sport24.

Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2. В составе сочинского клуба мячи забили Кристиан Нобоа (44-я минута) и Артур Юсупов (69-я). У ростовского клуба отличились Степан Мельников (83-я) и Артём Мещанинов (90 + 2).

«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимает шестую строчку.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате в матче с «Сочи».