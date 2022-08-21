Карпин — о ничьей «Сочи»: счёт на табло сыграл злую шутку во втором тайме

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате в матче шестого тура чемпионата России с «Сочи».

«Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счёт на табло сыграл злую шутку во втором тайме. Ребята верили до конца, поэтому отыгрались», — цитирует Карпина пресс-служба ростовского клуба.

Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2. В составе сочинского клуба мячи забили Кристиан Нобоа (44-я минута) и Артур Юсупов (69-я). У ростовского клуба отличились Степан Мельников (83-я) и Артём Мещанинов (90+2).

«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимают шестую строчку.

Ранее Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну, который связал низкую посещаемость «Ростов Арены» с коронавирусом.