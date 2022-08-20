Карпин: когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну, который связал низкую посещаемость «Ростов Арены» с коронавирусом.

«Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чём здесь дискутировать? Если это бред», — цитирует Карпина Telegram-канал «Жёлто-синие будни».

Напомним, что, по мнению Аракеляна, низкая посещаемость стадиона связана с коронавирусной инфекцией, а не с введением системы паспорта болельщика (Fan ID).

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и «Сочи» не смогли определить победителя. Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2.

«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимают шестую строчку.

Ранее Карпин высказал своё мнение о введении Fan ID.