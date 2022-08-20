военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карпин: когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну, который связал низкую посещаемость «Ростов Арены» с коронавирусом.

«Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чём здесь дискутировать? Если это бред», — цитирует Карпина Telegram-канал «Жёлто-синие будни».

Напомним, что, по мнению Аракеляна, низкая посещаемость стадиона связана с коронавирусной инфекцией, а не с введением системы паспорта болельщика (Fan ID).

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и «Сочи» не смогли определить победителя. Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2.

«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимают шестую строчку.

Ранее Карпин высказал своё мнение о введении Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить