Карпин: когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит
«Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чём здесь дискутировать? Если это бред», — цитирует Карпина Telegram-канал «Жёлто-синие будни».
Напомним, что, по мнению Аракеляна, низкая посещаемость стадиона связана с коронавирусной инфекцией, а не с введением системы паспорта болельщика (Fan ID).
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и «Сочи» не смогли определить победителя. Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2.
«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимают шестую строчку.
Ранее Карпин высказал своё мнение о введении Fan ID.