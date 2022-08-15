Карпин жёстко раскритиковал Fan ID

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказал своё мнение о введении Fan ID.

«В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.