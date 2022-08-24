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Болельщики «Спартака» будут бойкотировать матчи Кубка России

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Фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» сообщило о бойкоте матчей Кубка России по футболу из-за Fan ID.
Болельщики «Спартака» будут бойкотировать матчи Кубка России
  • РИА Новости

«В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещё раз напоминаем — наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу», — говорится в сообщении.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступил в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что заседание по теме Fan ID с участием клубов РПЛ и Минспорта пройдёт в сентябре.

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