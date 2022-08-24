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Заседание по теме Fan ID с участием клубов РПЛ и Минспорта пройдёт в сентябре

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, когда пройдёт совместное заседание с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) по вопросам введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Заседание на эту тему пройдёт в сентябре на площадке нашего комитета, как и планировалось. Мы обсудим все накопившиеся вопросы. Мы также ожидаем, что клубы будут представлять непосредственные руководители, иначе подобное заседание не будет иметь смысла», — цитирует Свищёва ТАСС.

В заседании примут участие представители Российского футбольного союза (РФС), Министерства спорта и Минцифры.

Проход на матчи РПЛ с июля на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи осуществляется по Fan ID. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Александр Алаев пообещал найти компромисс с болельщиками по вопросу Fan ID.

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