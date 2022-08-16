Алаев пообещал найти компромисс с болельщиками по вопросу Fan ID

Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что главной задачей лиги является возвращение болельщиков на стадионы.

«Fan ID? Хочу сказать, что возвращение болельщиков — главная и оперативная задача. Несмотря на все усилия органов власти, к сожалению, вы видели посещаемость матчей. Значит, людей что-то не устраивает. Нужен какой-то диалог и компромисс», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

16 августа клубы РПЛ единогласно проголосовали за избрание Александра Алаева новым руководителем лиги. Срок полномочий составит пять лет.

Ранее Алаев прокомментировал своё назначение на должность президента РПЛ.