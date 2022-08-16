Алаев прокомментировал своё назначение на должность президента РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал своё назначение.

«Спасибо за доверие. У меня сегодня начинается новая жизнь. Я давно вас всех знаю, нам предстоят сложные задачи и тяжёлые времена. Теперь я полноценно приступаю к работе. Надеюсь, не разочарую», — цитирует Алаева Sport24.

Клубы РПЛ единогласно проголосовали за избрание Александра Алаева новым руководителем лиги. Срок полномочий составит пять лет.

Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата — Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня.

Ранее сообщалось, что Томас Цорн поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ.