Цорн поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я знаю его много лет, знаком с ним лично. У нас с ним есть регулярная коммуникация, всё хорошо. Я желаю ему только успехов. Уверен, что он справится. У него богатый опыт», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Выборы главы РПЛ пройдут 16 августа. Алаев стал единственным кандидатом на выборах на пост главы организации.

Ранее Алаев рассказал, что бы ему хотелось изменить в РПЛ.

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