Алаев: хочу, чтобы РПЛ перестали называть лигой приколов

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что бы ему хотелось изменить в РПЛ.

«Две глобальные вещи, что я хочу сделать в РПЛ — найти баланс между лигой и РФС и развивать коммерческий потенциал чемпионата», — сказал Алаев во время брифинга.

По его словам, необходимо снять все вопросы, связанные с формированием календаря, решениями Контрольно-дисциплинарного комитета и проблемами с местами проведения матчей.

«Хочу, чтобы мы ушли от части дискуссий, когда непонятны решения, чтобы они были прозрачны. Хочу, чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов», — добавил Алаев.

7 июля Алаев покинул должность президента ФНЛ, а 27 июня стал и. о. главы РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца.

Ранее Алаев сообщил, что победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России.