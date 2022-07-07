Победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что команда блогеров «Амкал» и победитель Медийной футбольной лиги могут сыграть в Кубке страны.
Победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России
  • РИА Новости

«Есть идея предложить «Амкалу» и победителю Медиалиги сыграть в Кубке России», — сказал Алаев во время брифинга.

В финале Медиалиги сыграют команды 2DROTS и BASEMENT. «Амкал» является победителем Московского кубка селебрити.

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее сообщалось, что Алаев покинул пост президента ФНЛ.

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