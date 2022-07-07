Победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России
- РИА Новости
«Есть идея предложить «Амкалу» и победителю Медиалиги сыграть в Кубке России», — сказал Алаев во время брифинга.
В финале Медиалиги сыграют команды 2DROTS и BASEMENT. «Амкал» является победителем Московского кубка селебрити.
Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.
Ранее сообщалось, что Алаев покинул пост президента ФНЛ.