На подножку уходящего поезда: почему Нобоа намерен покинуть «Сочи» и перейти в ЦСКА

Кристиан Нобоа продолжает предпринимать попытки покинуть «Сочи». Полузащитник не только подтвердил факт переговоров с ЦСКА, которым руководит бывший наставник Владимир Федотов, но и признался, что уже дал согласие на трансфер. Однако в стане серебряного призёра предыдущего сезона не торопятся отпускать своего лидера. С чем связано желание 37-летнего эквадорца сменить команду и настолько ли в нём нуждаются армейцы — в материале RT.

ЦСКА стал одним из главных ньюсмейкеров летнего трансферного окна в РПЛ. Приход Владимира Федотова на должность главного тренера спровоцировал масштабную перестройку состава, на которую уже было потрачено около €10 млн. Был выкуплен контракт Хорхе Карраскаля, приобретены Виктор Мендес, Мойзес Барбоза и Саша Зделар, а Милана Гайича взяли свободным агентом.

Но если верить СМИ, этим аппетиты армейцев не исчерпываются. Так, наставник рассчитывал приобрести бывшего подопечного Кристиана Нобоа, который сыграл ключевую роль в завоевании «Сочи» серебряных медалей чемпионата России. И хотя сам эквадорец был готов отправиться за специалистом в Москву, в клубе отказались отпускать звёздного ветерана.

Нобоа в целом стал одним из самых обсуждаемых футболистов начала сезона РПЛ. В первых двух турах он ни разу не появился в стартовом составе и провёл на поле суммарно 63 минуты, что ожидаемо вызвало вопросы. При этом сам эквадорец не стеснялся высказывать своё мнение по данному вопросу. Он во всеуслышание выражал недоумение отсутствием доверия со стороны специалиста и не исключал, что Вадим Гаранин не видит его в основе.

«Готов я играть с первых минут или нет — это нужно спрашивать тренера. Я тренируюсь с командой почти месяц. Не знаю, почему не играю. Тренер не видит меня в основе? Возможно», — заявлял он «Чемпионату».

Многие ещё тогда поспешили связать это с возможным уходом Нобоа. По словам латиноамериканца, интерес проявляли «Зенит» и ЦСКА, но «Сочи» отказался расставаться с ним. Другая причина могла крыться не в лучшей физической форме самого ценного игрока РПЛ прошлого сезона. Тот вернулся из отпуска с восьмью лишними килограммами и вполне мог не успеть привести себя к началу первенства в должное состояние.

Сложно сказать, сыграли ли свою роль резонансные высказывания полузащитника или были набраны нужные кондиции, но начиная с третьего тура он вновь получил место в старте и отыграл все оставшиеся встречи от звонка до звонка. Причём был довольно результативен. Нобоа записал на свой счёт четыре гола и помог «Сочи» победить «Ахмат» и «Пари НН», а также увезти ничью из Ростова-на-Дону.

И пусть Кристиан три раза отличился с пенальти, его вклад в успехи коллектива не стоит недооценивать. Хотя он сам и не слишком часто атакует ворота, однако принимает активное участие в создании моментов. Так, по ожидаемым результативным передачам (xA) он уступает лишь одному из партнёров — экс-хавбеку «Балтики» Артёму Макарчуку, заслужившему сравнение с самим Юрием Жирковым (0,92 — 1,77).

И на фоне этого в прессе вновь появились слухи об интересе к Нобоа со стороны ЦСКА, желающего усилить центр поля одним из лучших креативщиков чемпионата России. При этом факт переговоров с красно-синими подтвердил сам хавбек. Сначала он сделал репост сообщения, в котором говорилось о его согласии на переезд в столицу, а затем подтвердил эту информации российским СМИ.

«Все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил согласием. Но «Сочи» не отпускает. Все знают, это не новость», — цитирует эквадорца Metaratings.

Понять Нобоа несложно. С уходом Федотова, Кассьерры и Родригао «Сочи» стал гораздо слабее и вряд ли способен рассчитывать на повторение прошлогоднего результата. В шести стартовых турах «барсы» хоть и набрали десять очков, но потерпели сразу два чувствительных поражения от прямых конкурентов. Сначала подопечные Гаранина разгромно проиграли ЦСКА, а затем и «Спартаку» (оба раза — 0:3). Возможно, после этого 37-летний Кристиан осознал неспособность коллектива претендовать на высокие места и решил перебраться в стан одного из грандов, чтобы иметь возможность завершить карьеру в статусе чемпиона.

Но если сам полузащитник не прочь воссоединиться с Федотовым в ЦСКА, то руководство «Сочи» явно демонстрирует нежелание опускать одного из сильнейших исполнителей за две недели до окончания периода дозаявок. В первую очередь это подтверждают слова Гаранина, не только отметившего ценность игрока для команды, но подчеркнувшего, что клуб не обязан удовлетворять любое желание футболиста.

«Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает — захотел уйти и ушёл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая», — отметил специалист.

Но если верить СМИ, в ситуации с возможным трансфером эквадорца всё не так просто. По словам журналиста «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина, «барсы» не так категоричны относительно расставания с Нобоа, но при этом не намерены отдавать его в ЦСКА.

«В «Сочи» Кристиана, конечно, любят и всячески благодарны за то, что он сделал для клуба — за короткое время помог прыгнуть на другой уровень. Насколько знаю, (Борис. — RT) Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана, но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Так эквадорцу и сказал (причём давно). Исключение — ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба. Но, естественно, самое реальное предложение у Криса именно из ЦСКА. Так что «Сочи» требует… соответствующую компенсацию. Имеет право. Лидера отдают. Да ещё и туда, куда не собирались», — написал Шнякин в Telegram.

Даже если вынести за скобки тот факт, что Ротенберг не хочет усиливать прямого конкурента, да ещё и возглавляемого экс-наставником, то позиция «Сочи» вполне понятна. До закрытия окна остаётся мало времени, поэтому найти равноценную замену Нобоа вряд ли удастся. Ведь за переход 37-летнего игрока практически невозможно получить достойную компенсацию. На авторитетном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в €1 млн — сумму, не соответствующую степени его мастерства и значимости для коллектива.

Также по теме Гол на день рождения: Дзюба забил в первом же матче за границей, но его команда проиграла Артём Дзюба в свой день рождения отметился голом в дебютном матче за клуб «Адана Демирспор». Россиянин вышел на поле в стартовом...

Допустим, ЦСКА из уважения к таланту Кристиана решит раскошелиться на условные €3 млн, однако компенсировать его отсутствие будет крайне проблематично. Ведь речь идёт не только о приобретении классного исполнителя (трудновыполнимо за такие деньги), но и о встраивании его в игровую модель. И это видится очень непростой задачей, ведь в случае с «Сочи» сам Нобоа был системообразующим футболистом. В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом команды и занял второе место по системе «гол + пас» (7 + 5), уступив лишь Матео Кассьерре (14 + 4).

При этом сам ЦСКА вряд ли особо нуждается в Нобоа. Ещё до старта первенства Федотов располагал Иваном Обляковым и Максимом Мухиным, а уже по его ходу к ним добавились Виктор Мендес и Саша Зделар. Да, в плане умения организовывать атаки и опыта эквадорец даст фору любому из них, но стоит ли это потраченных на него денег? Уже ясно, что за символическую плату «Сочи» не расстанется со своим лидером, а платить за него выше рыночной стоимости вряд ли стоит. В апреле хавбек отметит 38-летие и вполне может повесить бутсы на гвоздь уже по окончании нынешнего сезона. Кроме того, в таком возрасте высок риск получения тяжёлых травм.

Таким образом, с логической точки зрения покупка Нобоа не имеет никакого смысла для ЦСКА, рискующего потратить солидные деньги на игрока, чей футбольный век подошёл к концу. Но нужно понимать, насколько в его кандидатуре заинтересован лично Федотов. Возможно, он считает его тем самым недостающим элементом пазла, при наличии которого армейцы будут способны не просто бороться за высокие места, но и бросить вызов «Зениту». Правда, в это верится с трудом.

И пока всё идёт к тому, что отчаянные попытки Нобоа заставить руководство «Сочи» отпустить его в топ-клуб и позволить побороться за место на пьедестале на закате карьеры не принесут желаемого результата. В команде по-прежнему подчёркивают его значимость, а потенциальные покупатели уже вовсю опровергают слухи о намерении забрать эквадорца.

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вёл и вести не собирается. Нобоа — прекрасный игрок, но с учётом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным», — сказал директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.