В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы не ведут переговоров о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что колумбиец является прекрасным футболистом, но у столичного клуба укомплектован центр поля.

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

15 августа эквадорец сообщил, что этим летом мог перейти либо в московский ЦСКА, либо в «Зенит».

Ранее в «Сочи» оценили вероятность ухода Нобоа в ЦСКА.