военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы не ведут переговоров о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.
В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа
  • Gettyimages.ru

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что колумбиец является прекрасным футболистом, но у столичного клуба укомплектован центр поля.

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

15 августа эквадорец сообщил, что этим летом мог перейти либо в московский ЦСКА, либо в «Зенит».

Ранее в «Сочи» оценили вероятность ухода Нобоа в ЦСКА.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить