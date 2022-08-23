В «Сочи» оценили вероятность ухода Нобоа в ЦСКА

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Кристиана Нобоа в ЦСКА.

«Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа — капитан команды», — цитирует Гаранина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

15 августа эквадорец сообщил, что этим летом мог перейти либо в московский ЦСКА, либо в «Зенит».

Ранее Кристиан Нобоа отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА.