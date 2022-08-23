Нобоа: было предложение от ЦСКА, я согласился, но «Сочи» не отпустил

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА.

«Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение, я сказал «да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

15 августа эквадорец сообщил, что этим летом мог перейти либо в московский ЦСКА, либо в «Зенит».

Ранее у полузащитника «Сочи» Ангбана диагностирован разрыв крестообразной связки колена.