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Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа мог стать игроком «Зенита» в летнее трансферное окно.
Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации Metaratings, петербургский клуб был готов предложить футболисту контракт по схеме «1 + 1». Отмечается, что трансфер заблокировал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в четырёх играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Нобоа признался, что у него были предложения от ЦСКА и «Зенита», но «Сочи» не отпустил его.

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