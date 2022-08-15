Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа мог стать игроком «Зенита» в летнее трансферное окно.

По информации Metaratings, петербургский клуб был готов предложить футболисту контракт по схеме «1 + 1». Отмечается, что трансфер заблокировал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в четырёх играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Нобоа признался, что у него были предложения от ЦСКА и «Зенита», но «Сочи» не отпустил его.