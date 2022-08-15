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Нобоа признался, что у него были предложения от ЦСКА и «Зенита», но «Сочи» не отпустил его

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что мог этим летом перейти либо в московский ЦСКА, либо в петербургский «Зенит».

«Была история с «Зенитом» и ЦСКА? Меня не отпустили. Да, было конкретное предложение. Кто не отпустил? Это не ко мне», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

Эквадорец уже выступал в составе «Зенита», а ЦСКА на данный момент возглавляет экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в четырёх играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Нобоа заявил, что «Сочи» после первого гола «Спартака» перестал справляться с контратаками в матче пятого тура РПЛ.

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