Нобоа: «Сочи» после первого гола «Спартака» перестал справляться с контратаками

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал ключевой момент матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«В этой игре всё решила одна ошибка в моменте с первым голом. Неудачный пас, ошибка — и всё. После этого «Спартак» начал больше бегать и прессинговать. Они очень хорошо играли на контратаке», — цитирует Нобоа «Чемпионат».

«Сочи» на выезде с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Дубль оформил Квинси Промес. Также мяч забил Антон Зиньковский.

Команда Александра Точилина (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (13 очков) вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи».