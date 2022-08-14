военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Нобоа: «Сочи» после первого гола «Спартака» перестал справляться с контратаками

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал ключевой момент матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
Нобоа: «Сочи» после первого гола «Спартака» перестал справляться с контратаками
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В этой игре всё решила одна ошибка в моменте с первым голом. Неудачный пас, ошибка — и всё. После этого «Спартак» начал больше бегать и прессинговать. Они очень хорошо играли на контратаке», — цитирует Нобоа «Чемпионат».

«Сочи» на выезде с разгромным счётом проиграл «Спартаку» (0:3). Дубль оформил Квинси Промес. Также мяч забил Антон Зиньковский.

Команда Александра Точилина (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (13 очков) вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить