Гаранин высказался об отказе «Сочи» отпускать Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слова полузащитника Кристиана Нобоа о том, что летом его не отпустили в «Зенит» и ЦСКА.

«Я не считаю, что Нобоа повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения, он честно ответил — в этом нет ничего зазорного. Я знал про предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает: захотел уйти — и ушёл», — цитирует Гаранина «Чемпионат».

Ранее футболист признался, что в летнее трансферное окно мог перейти в ЦСКА или «Зенит».

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит».