военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гаранин высказался об отказе «Сочи» отпускать Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слова полузащитника Кристиана Нобоа о том, что летом его не отпустили в «Зенит» и ЦСКА.
Гаранин высказался об отказе «Сочи» отпускать Нобоа в «Зенит» и ЦСКА
  • РИА Новости

«Я не считаю, что Нобоа повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения, он честно ответил — в этом нет ничего зазорного. Я знал про предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает: захотел уйти — и ушёл», — цитирует Гаранина «Чемпионат».

Ранее футболист признался, что в летнее трансферное окно мог перейти в ЦСКА или «Зенит».

Напомним, что Нобоа был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. В нынешнем же чемпионате хавбек в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить