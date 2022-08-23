Гол на день рождения: Дзюба забил в первом же матче за границей, но его команда проиграла

Артём Дзюба в свой день рождения отметился голом в дебютном матче за клуб «Адана Демирспор». Россиянин вышел на поле в стартовом составе и на 66-й минуте поразил ворота одной из сильнейших команд Турции «Фенербахче». Нападающий с «ленточки» переправил мяч в сетку после передачи партнёра. Однако это не спасло его коллектив от поражения со счётом 2:4.

Артём Дзюба в Турции попал буквально с корабля на бал. 18 августа он подписал контракт с клубом «Адана Демирспор», а уже спустя несколько дней получил возможность дебютировать за команду. Причём это произошло в матче с местным грандом «Фенербачхе», куда СМИ по ходу лета неоднократно «отправляли» россиянина.

Можно также сказать, для него выход на поле оказался своеобразным подарком на день рождения, ведь 22 августа ему исполнилось 34 года.

Форвард попал в заявку несмотря на то, что провёл с новыми партнёрами всего несколько занятий. По словам спортивного директора клуба Гекхана Гектюрка, главному тренеру Винченцо Монтелле хватило этого, чтобы понять: спортсмен находится в отличной форме.

«Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это. Приход Артёма не станет проблемой для Марио Балотелли. Кто окажется лучше, тот и будет играть», — приводит слова функционера ТАСС.

Да и сам нападающий признавался, что не прочь выйти на поле уже в понедельник.

«Великолепные впечатления после тренировки. Сегодня было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче». Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой. К матчу готовы», — заявлял нападающий в интервью RT.

Таким образом наставнику предстояло сделать непростой выбор, кого из иностранных звёзд определить в основу: недавно восстановившегося после болезни Балотелли или только прибывшего в Турцию Дзюбу. В первых двух турах национального первенства он делал ставку на Бритта Ассомбалонгу, но тот не набрал ни одного очка по системе «гол + пас». Несмотря на это «Адана» обыграла «Гиресунспор» (3:2) и «Сивасспор» (3:0) и в случае победы над стамбульцами имела возможность единолично возглавить турнирную таблицу.

В результате Монтелла во многом неожиданно выпустил с первых минут россиянина, который толком не успел адаптироваться в коллективе. Ассомбалонга остался в резерве, а Балотелли вовсе по неизвестным причинам не попал в заявку. Вероятно, сказались проблемы со здоровьем. В основу попал и бывший защитник «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий.

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И Дзюба едва не отблагодарил наставника за доверие первым касанием. На третьей минуте после прострела партнёра с левого фланга Артём чуть не переправил мяч в сетку с линии вратарской, но немного не дотянулся до него. Впрочем, не исключено, что если бы он забил, судья отменил бы гол из-за офсайда.

К сожалению, данный момент остался единственным в первом тайме с участием Дзюбы. На старте встречи «Адане» больше приходилось обороняться, а потому нападающий практически не получал мяч. Запомнился разве что его разрезающий пас на Баду Н'Диайе. Россиянин едва не вывел сенегальца один на один, но того в последний момент опередил оппонент.

А на 20-й минуте «Фенербахче» открыл счёт. Эннер Валенсия реализовал пенальти, назначенный арбитром после просмотра повтора. После этого стамбульцы отдали инициативу гостям.

Казалось, отечественный форвард получил возможность обратить на себя внимание, но он фактически оказался отрезан от партнёров. Он пытался открываться в чужой штрафной, но те в упор не видели его. Давид Акинтола и Генри Оньекуру на флангах чаще сами шли в обводку или наносили удар.

На удивление никто не пытался и грузить мяч верхом в направлении высокого новичка. До перерыва он считаное количество раз вступил в единоборство. Не работала даже его наигранная в «Зените» связка с Ракицким.

Наконец, запомнился Дзюба и несколькими попаданиями в офсайд. Например, в добавленное к первому тайму время он чуть не опередил вратаря Алтая Байындыра. К этому моменту «Фенербахче» успел удвоить преимущество. Валенсия поставил точку в контратаке, обыграв вратаря и послав мяч в пустой створ.

Несмотря на то, что россиянин проявил себя не лучшим образом, Монтелла оставил его на поле и не прогадал. Во второй половине новичок действовал значительно активнее. При этом очередная грубейшая ошибка защитников «Аданы» привела к голу Михи Зайца.

Пропущенный мяч парадоксальным образом оказался гостям на руку. Хозяева окончательно расслабились и менее внимательно играли в обороне. Соперники же получали свободное пространство и возможность убежать к чужим воротам. Этим блестяще пользовались Оньекуру и вышедший на замену Юсуф Сары. Начал чаще цепляться за мяч и Дзюба.

Но главным героем в составе команды стал нигериец. Вскоре он заработал пенальти, который реализовал Юнес Беланда. Россиянин в этом эпизоде находился в положении вне игры, но судья, посмотрев повтор, его не зафиксировал, поскольку нападающий не мешал оппонентам.

А спустя десять минут дебютный гол буквально на ровном месте создал Дзюба. И вновь великолепно сыграл Оньекуру. В чужой штрафной он продавил оппонента и пробросил снаряд мимо Байындыра. Артёму оставалось лишь переправить мяч в створ с «ленточки», что он с удовольствием и сделал.

Воспитанник «Спартака» оказался 14-м россиянином, который отличился в чемпионате Турции. Лучшим же бомбардиром среди отечественных футболистов является Олег Саленко (11).

Складывалось ощущение, что «Адана» вполне могла сотворить камбэк, но гостей вновь подвела оборона. Ракицкий на фланге пошёл в опасный подкат с риском нанесения травмы, и рефери, прибегнув к помощи VAR, показал украинцу красную карточку. «Фенербахче» мгновенно наказал коллектив Монтеллы. После розыгрыша стандарта красивый удар в ближнюю девятку нанёс Эзган Алиоски.

А вскоре поле покинул Дзюба, которому штаб отвёл целых 87 минут. Нападающего остаётся только похвалить. Он не только воспользовался, по сути, единственным шансом и поразил чужие ворота, но и продемонстрировал неплохие статистические показатели в противостоянии с местным грандом.

Так, Артём нанёс два выстрела, один из которых в створ, и он же стал результативным. Также он выполнил две передачи партнёрам под удар и делит по данному показателю первое место в команде. В числе лучших он и по касаниям в чужой штрафной (4) и по выигранным верховым единоборствам (5 из 7). Практически не допускал форвард и брака в передачах: точными оказались 13 пасов из 17.

В следующем туре он вполне может пополнить свой лицевой счёт, поскольку «Адана» примет новичка элитного дивизиона «Умраниеспор», который в первых трёх матчах набрал всего одно очко. Зато аутсайдеру удалось остановить как раз «Фенербахче» — 3:3.