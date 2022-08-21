«Адана Демирспор» включил Дзюбу в заявку команды на чемпионат Турции

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак сообщил, что российский нападающий Артём Дзюба включён в заявку команды на чемпионат Турции.

«Адана Демирспор» включил Артёма Дзюбу в заявку команды на чемпионат Турции», — цитирует Санжака ТАСС.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал о своей первой тренировке в составе турецкого клуба.