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«Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с днём рождения

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Турецкий клуб «Адана Демирспорт» поздравил нападающего команды Артёма Дзюбу с днём рождения.
«Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с днём рождения
  • РИА Новости

«Сегодня день рождения у нашего футболиста Артёма Дзюбы. С днём рождения, Дзюба!» — говорится в поздравлении клуба в Twitter.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

21 августа президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак сообщил, что российский футболист включён в заявку команды на чемпионат Турции.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе Дзюбы в турецкий клуб.

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