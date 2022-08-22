«Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с днём рождения

Турецкий клуб «Адана Демирспорт» поздравил нападающего команды Артёма Дзюбу с днём рождения.

«Сегодня день рождения у нашего футболиста Артёма Дзюбы. С днём рождения, Дзюба!» — говорится в поздравлении клуба в Twitter.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

21 августа президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак сообщил, что российский футболист включён в заявку команды на чемпионат Турции.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе Дзюбы в турецкий клуб.