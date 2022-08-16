«Сделали официальное предложение»: что известно о возможном переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»

Артём Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор». Как сообщил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк, российскому нападающему было направлено официальное предложение о подписании контракта. При этом в услугах форварда по-прежнему заинтересованы ряд команд как Суперлиги, так и РПЛ, а сам он пока не комментирует возможный переход. Где может продолжить карьеру экс-футболист «Зенита» — в материале RT.

Продолжение карьеры Артёма Дзюбы по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе. До закрытия трансферного окна в крупных европейских чемпионатах остаётся около трёх недель, а это значит, что уже в скором времени экс-нападающему «Зенита» предстоит определиться со своим будущим. И хотя уже сейчас СМИ выделяют нескольких фаворитов на подписание контракта с игроком, точной информации о его новом клубе пока нет. При этом говорится об интересе к нему как со стороны отечественных, так и иностранных команд.

За последние несколько дней среди возможных претендентов на российского нападающего назывались три коллектива, причём только один из них представлял РПЛ. Как сообщил «Спорт-Экспресс», предметное предложение Дзюбе выдвигал «Пари НН», однако тот ответил отказом. По версии издания, футболист аргументировал это желанием попробовать свои силы в одном из первенств Старого Света, хотя это вполне может быть не единственной причиной. Во-первых, в Нижнем Новгороде ему собирались платить €1,5 млн, что могло не соответствовать его ожиданиям. Кроме того, на данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают 14-е место в турнирной таблице, а борьба за выживание — вряд ли та задача, которую форвард хотел бы решать в нынешнем сезоне.

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Поэтому на фоне «Пари НН» гораздо более привлекательной могла показаться перспектива переезда в Турцию, куда уже успел отправиться его бывший партнёр по «Зениту» Магомед Оздоев, а Фёдор Кудряшов и вовсе выступает с 2020 года. Но если в «Истанбул Башакшехир» не подтвердили интерес к Дзюбе, то в «Адана Демирспор» назвали слухи о возможном приобретении нападающего небеспочвенными.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артёму Дзюбе», — заявил Sport24 спортивный директор клуба Гёкхан Гёктюрк.

Отмечается, что переговоры между сторонами находятся в «продвинутой» стадии, а в различных источниках уже сообщается о возможной зарплате экс-игрока «Зенита» в новой команде. По разным данным, она может составить €1,5—1,8 млн, следовательно, примерно столько же, сколько в «Пари НН». Но в этом случае Дзюба не только наконец получит шанс попробовать свои силы в Европе, но и вполне вероятно будет бороться за гораздо более высокие позиции.

Да, «Адану» вряд ли можно причислить к числу главных фаворитов на золото. По стоимости состава она заметно уступает «большой четвёрке» Суперлиги и располагается на шестой строчке — между «Коньяспором» и «Истанбулом». Однако это не говорит об отсутствии в обойме звёздных исполнителей, рядом способными облегчить процесс адаптации Дзюбы в новой для себя среде. Причём речь идёт как о спортивном, так и бытовом аспектах. Так, за «Демирспор» в настоящее время выступает Ярослав Ракицкий, вместе с которым Артём четырежды становился чемпионом России. И тот наверняка поможет ему поскорее освоиться на новом месте. Конечно, если нынешняя геополитическая ситуация не внесла раскол в отношениях бывших одноклубников.

Что касается других ярких игроков, то список более чем впечатляющий. Цвета «Аданы» защищают бывший полузащитник «Наполи» Гёкхан Инлер, известный по выступлениям за «Шальке» Юнес Беланда, а также экс-вингер «Эвертона» Генри Оньекуру, в определённый момент входивший в список трансферных целей ЦСКА. Особняком же стоит одиозный Марио Балотелли — потенциально один из двух главных конкурентов за позицию основного центрфорварда наравне с Бриттом Ассомбалонгой. В прошедшем сезоне итальянец отметился 19 мячами и шестью передачами в 33 встречах, а конголезец добавил к этому ещё 14 (12 + 2) очков по системе «гол + пас». Тем любопытнее, что этот соревновательный год в основе начал именно экс-форвард «Мидлсбро», а не серебряный призёр Евро-2012.

Наличие таких имён говорит о двух моментах. Как и во всей Суперлиге в целом, в «Адане» положительно относятся к приглашению мастеровитых, но возрастных спортсменов и обладают необходимыми для этого средствами. Условный Балотелли вряд ли поехал бы в не самый крупный промышленный город Турции, если бы там ему не предложили неплохие условия. Следовательно, на неплохие деньги может рассчитывать и Артём, у которого за последнее время сформировалось определённое реноме в Европе.

При этом перспективы команды также нельзя назвать удручающими. Да, в прошлом сезоне «Адана» финишировала лишь на девятой строчке, но вплоть до 26-го тура входила в четвёрку лидеров. Правда, впоследствии посыпалась, а в последних шести турах и вовсе потерпела пять поражений. Зато в этом стартовала очень неплохо и одержала две победы на старте. Да, повержены оказались середняк в лице «Сивасспора» и финишировавший 16-м «Гиресунспор», но факт остаётся фактом.

Позитивным фактором может стать и присутствие на мостике Винченцо Монтеллы. За свою тренерскую карьеру он успел поработать с «Миланом», «Фиорентиной» и «Севильей», а это говорит о солидном опыте сотрудничества не только с талантливыми, но и звёздными, характерными футболистами. Ранее под его руководством выступал сам Франческо Тотти, а Балотелли и вовсе обрёл вторую молодость. Поэтому есть предпосылки, что он не повторит судьбу соотечественника Роберто Манчини и найдёт общий язык с Дзюбой.

Тем не менее, поводы для скепсиса тоже есть. Во-первых, ранее Монтелла выигрывал лишь Суперкубок с «Миланом» да дважды доходил до финалов Кубок Испании и Италии. Также немного тревожит, что ранее специалист не очень здорово раскрывал способности габаритных нападающих. До Балотелли больше 15 мячей под его руководством не забивали ни находившийся в расцвете сил Марио Гомес, ни 35-летний Лука Тони. А ведь впоследствии немец провёл пару успешных сезонов в «Бешикташе» и «Вольфсбурге», а итальянец и вовсе блистал в «Вероне».

При этом не стоит исключать, что «Адана» может стать лишь промежуточным этапом в ходе пребывания Дзюбы в Турции, ведь топ-клубы Суперлиги охотно принимают ветеранов в свои ряды. За «Галатасарай» выступает Бафетимби Гомис, а летом его стан пополнил бывший лидер «Наполи» Дрис Мертенс, за «Трабзонспор» бьётся Марек Гамшик, а из заявки «Бешикташа» лишь из-за травмы выпал 39-летний Атиба Хатчинсон. И если Артём сумеет впечатлить своей игрой, то уже зимой может сменить середняка с претензиями на гранда.

Пока сам Дзюба не подтвердил факт переговоров с «Адана Демирспор», а вопрос о его будущем остаётся открытым. Например, до сих пор не исключается возможное продолжение карьеры в России, где им по слухам интересуются не только «Пари НН», но и «Краснодар», те же €1,5 млн готов платить и «Рубин». А по информации RT, кроме нескольких предложений из Турции, его хотят видеть у себя и несколько арабских клубов. Но сам Артём настроен отправиться именно в Суперлигу.

И если всё сложится удачно, то Дзюба может доказать, что поступал правильно, когда не торопился с выбором нового коллектива. Изначально отсутствие спешки в вопросе поиска нового места работы могло показаться странным, а последовавшее затишье можно было объяснить отсутствием интереса и неготовностью удовлетворить его требования по зарплате. В частности, экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин и вовсе не исключал возможный уход форварда из спорта ввиду отсутствия достойных вариантов.

«Всё возможно. Это кажется, что сейчас недельку-две поищем. Проходит месяц: и звонков меньше, и вариантов меньше и условия всё хуже и хуже предлагают», — сказал Игонин «Спорт день за днём».

И хотя Дзюба уже пропустил предсезонку и вполне может испытывать проблемы с попаданием в состав на старте чемпионата, решение не форсировать ход переговоров могло быть правильным. Пока всё идёт к тому, что он добьётся желаемого и попробует свои силы за рубежом. Осталось понять, в каком именно клубе.