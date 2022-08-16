В «Адана Демирспоре» подтвердили, что сделали предложение Дзюбе

Спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк прокомментировал информацию о том, что клуб сделал предложение нападающему Артёме Дзюбе.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артёму Дзюбе», — цитирует Гектюрка Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что «Адана Демирспор» предложил Дзюбе контракт.