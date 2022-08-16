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Канчельскис считает, что Дзюба давно бы нашёл новый клуб, если бы не гнался за деньгами

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
Канчельскис считает, что Дзюба давно бы нашёл новый клуб, если бы не гнался за деньгами
  • РИА Новости

«Всё зависит от Артёма. Если бы он не гнался за деньгами, то уже давно бы играл в футбол и в новом клубе. Прошло уже много времени с тех пор, как он не играет. «Адана Демирспор» предлагает нормальные деньги», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Он также заявил, что турецкий чемпионат неплохой, но там очень сложно играть. По его словам, выбор остаётся только за Дзюбой.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор».

 

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