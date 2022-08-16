военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Игнатьев посоветовал Дзюбе попробовать себя в тренерском деле

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
Игнатьев посоветовал Дзюбе попробовать себя в тренерском деле
  • РИА Новости

«Из всех зол предложение «Адана Демирспор» самое приемлемое. Там как раз играет его бывший партнёр по «Зениту» Ярослав Ракицкий. Артёму будет просто адаптироваться. Турецкий клуб предлагает хорошие деньги, почему не поехать?» — приводит слова Игнатьева Sport24.

Он также посоветовал Артёму закончить карьеру футболиста и попробовать себя в тренерском деле в России. По его мнению, в этой роли Дзюба будет востребован среди отечественных клубов.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить