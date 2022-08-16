Игнатьев посоветовал Дзюбе попробовать себя в тренерском деле

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Из всех зол предложение «Адана Демирспор» самое приемлемое. Там как раз играет его бывший партнёр по «Зениту» Ярослав Ракицкий. Артёму будет просто адаптироваться. Турецкий клуб предлагает хорошие деньги, почему не поехать?» — приводит слова Игнатьева Sport24.

Он также посоветовал Артёму закончить карьеру футболиста и попробовать себя в тренерском деле в России. По его мнению, в этой роли Дзюба будет востребован среди отечественных клубов.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор».