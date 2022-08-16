Президент «Урала»: Дзюбу не возьмём, нам не потянуть его зарплату

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о перспективах форварда Артёмы Дзюбы в екатеринбургском клубе.

«Возьмём ли Дзюбу? Не возьмём. Я не говорю, что Артём другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть», — цитирует Иванова «Чемпионат».

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение 33-летнему нападающему. Футболист должен определиться с будущим в ближайшие две недели.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».