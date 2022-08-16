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СЭ: «Пари НН» предлагал контракт Дзюбе

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Форвард Артём Дзюба мог продолжить карьеру в «Пари НН».
СЭ: «Пари НН» предлагал контракт Дзюбе
  • РИА Новости

Клуб из Нижнего Новгорода предлагал Дзюбе контракт с зарплатой в €1,5 млн, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что нападающий отказался из-за желания играть в Европе.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор».

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