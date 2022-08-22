«Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения

Петербургский «Зенит» поздравил нападающего «Адана Демирспорт» Артёма Дзюбу с днём рождения.

«Артёму Дзюбе — 34 года! С праздником!» — говорится в Telegram-канале сине-бело-голубых.

34-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

Ранее «Адана Демирспорт» поздравил Дзюбу с днём рождения.