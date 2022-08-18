«Отличная площадка для реализации потенциала»: Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»

Артём Дзюба заключил контракт по схеме «1 + 1» с турецким клубом «Адана Демирспор». По условиям соглашения, россиянин получит €1,8 млн за год, включая бонусы. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал стремление форварда попробовать себя в другом чемпионате, однако отметил рискованность переезда из-за возраста. Футбольный агент Роман Орещук уверен, что у нападающего всё получится, поскольку он любит бросать себе вызов. А комментатор Эльвин Керимов обратил внимание на схожесть турецкого чемпионата с российским по уровню и организации игры. По его мнению, экс-футболист «Зенита» вполне сможет забить больше десяти мячей за сезон.

Артём Дзюба наконец-то определился с клубом, в котором продолжит карьеру после расставания с «Зенитом». Запутавшийся Дэдпул, каким он предстал месяц назад в ролике «Рубина», всё-таки решил покорять Турцию. Футболист подписал контракт с «Адана Демирспор». Соглашение рассчитано на один год с опцией продления ещё на сезон. Зарплата спортсмена составит €1,8 млн, включая бонусы.

Выбор в пользу этого чемпионата вполне логичен. Руководство клубов здесь не боится брать возрастных футболистов (россиянину через несколько дней исполнится 34 года) и в то же время готово платить им большие деньги. Интересно, что примерно такой же контракт нападающему ранее предлагал «Пари НН», однако Дзюба предпочёл уехать за границу и бросить себе очередной вызов. Ведь в РПЛ с «Зенитом» Артём уже завоевал все возможные титулы. По мнению футбольного агента Романа Орещука, игрок сделал абсолютно правильный выбор.

«Я рад за Артёма. Молодец, что решился уйти из золотой клетки и отправиться туда. Зарплата по сравнению с предыдущим контрактом в «Зените», насколько я знаю, упала как минимум в два раза. Это всё-таки новый вызов. Дзюба идёт не в самый топовый клуб? В данном случае это не так важно. Он в России уже всё всем доказал. Понятно, что в Турции есть команды, где больше платят и амбиции выше. Но и здесь можно себя очень хорошо проявить», — заявил специалист в разговоре с RT.

Согласен с мнением Орещука и бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, в своё время поигравший в «Сельте», «Страсбурге» и «Бенфике». Как отметил экс-футболист сборной России, чемпионат Турции достаточно трудный и интересный.

«Очень странно, что Артём не смог в РПЛ найти команду. Но мы не знаем деталей, почему так произошло. Может, были какие-то запросы. А у нас просел уровень турнира и всё остальное, поэтому ему здесь сложно найти подходящий вариант. В Европе, думаю, немного предложений. Всё-таки ему исполняется 34 года. И Турция — хороший вариант. В чемпионате много иностранных футболистов. Может быть, клуб у Артёма не такой известный. С другой стороны, он сам может его сделать таким», — объяснил собеседник RT.

Клуб «Адана Демирспор», действительно, мало знаком российским болельщикам. Тем не менее состав команды достаточно звёздный. В полузащите играют бывший футболист «Наполи» Гёкхан Инлер и экс-вингер «Эвертона» Генри Оньекуру, а в атаке — Марио Балотелли. При этом соперничать с итальянцем за место в составе Дзюбе, скорее всего, не придётся, хотя на это было бы интересно посмотреть. По словам комментатора и эксперта по турецкому футболу Эльвина Керимова, Артёма берут на место скандального форварда.

«Во всяком случае, президент клуба часто говорит, что Марио покинет команду. Собственно, именно поэтому они и начали искать на рынке центрфорварда. А Дзюбу в Турции активно продвигают. Среди свободных агентов таких качественных нападающих — с опытом, биографией, успехами — не очень много. Кроме того, Артёма помнят по матчам за сборную и в Лиге чемпионов. Его фамилия последние несколько лет всплывала во все трансферные окна. Может быть, до предметного разговора ранее не доходило, но россиянина точно знают. Отсюда и достаточно большой интерес сегодня. Кроме того, сейчас его ещё и проще подписать, чем того же Окака Чуку, которого «Адана Демирспор» также хотел приобрести. Но у него есть действующий контракт с клубом «Башакшехир». А здесь нужна, по сути, только зарплата. Это существенно упрощает ситуацию», — отметил Керимов в комментарии RT.

Тот факт, что Дзюбу приглашают на замену Балотелли, должен льстить российскому нападающему и, по мнению Орещука, дать ему дополнительную мотивацию проявить себя в новом клубе.

«Да, Марио немного другого плана форвард, со своей кислинкой. Но если Дзюбу рассматривают на замену итальянцу, значит ещё остался порох в пороховницах. Поэтому даже не сомневаюсь — у Артёма всё будет хорошо. А хейтеры пусть продолжают свою критику. Человек едет в Европу работать. Дальше уже время покажет, правильно ли он поступил», — добавил он.

Конечно, главный вопрос заключается в том, как пройдёт адаптация Дзюбы в новой стране. Поскольку ранее футболист ни разу не выступал за пределами России, а Турция всё-таки существенно отличается по ряду аспектов. По мнению Мостового, в данном случае свою негативную роль может сыграть возраст.

«Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Всё-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну — непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта. Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он всё правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего. В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги. А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», — отметил бывший полузащитник «Спартака».

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В то же время Керимов считает, что больших проблем с привыканием к новому турниру у россиянина возникнуть не должно, поскольку чемпионаты России и Турции сопоставимы по уровню.

«Там больше звёзд и денег сейчас. Но тактически, в организационном плане команды не сильнее. Руководители клубов понимают: раз Дзюба в РПЛ выдаёт 13 + 8 по системе «гол + пас», то и там сможет это делать. Если Артём будет выходить на поле, ему доверят место в основе, найдут подходящую роль, а он сам не травмируется, не затеряется в списке бомбардиров, то больше десяти мячей точно забьёт, учитывая стиль игры и мотивацию. Плюс он же любит вызовы. И сейчас Дзюба приходит в новый для себя чемпионат, где заново надо доказывать, что ты сильный нападающий», — сказал Керимов.

Также комментатор обратил внимание на подбор исполнителей «Адана Демирспор», который позволяет команде играть в атакующий футбол с одним центрфорвардом, что даст Дзюбе возможность проявить свои лучшие качества.

«Думаю, среда ему полностью подходит. Чемпионат открытый, атакующий, результативный. Моментов создаётся много. У «Адана Демирспор» очень сильная полузащита, плюс появился Ракицкий, который будет начинать атаки длинными передачами и забросами на того же Дзюбу. Они сыграны, хорошо друг друга знают по «Зениту». Так что это отличная площадка для реализации своего потенциала», — заключил Керимов.

Добавим, что «Демирспор» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу на старте первенства Турции, а в третьем туре сыграет на выезде с многократным чемпионом страны «Фенербахче». Матч пройдёт в Стамбуле 22 августа — в день рождения Артёма Дзюбы.