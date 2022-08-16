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В «Ростове» заявили, что не планируют приглашать Дзюбу

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном переходе в команду нападающего Артёма Дзюбы.
В «Ростове» заявили, что не планируют приглашать Дзюбу
  • РИА Новости

«Это квалифицированный футболист, вопросов нет. Но у нас немного другой вектор развития. Не представляю, что он не договорился с клубами, которые фигурировали в СМИ, а мы будем в состоянии потянуть его финансовые ожидания», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

16 августа СМИ сообщали, что Дзюба перейдёт в «Адана Демирспор» только в случае ухода нападающего Марио Балотелли.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Дзюба предлагал свои услуги «Динамо».

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