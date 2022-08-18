Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» на один год
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Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
Отмечается, что по условиям соглашения нападающий получит $1,8 млн, включая бонусы.
33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».