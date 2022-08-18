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Петржела: Дзюба может многому научиться у Балотелли в «Демирспоре»

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».
Петржела: Дзюба может многому научиться у Балотелли в «Демирспоре»
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

«Дзюба может там многому научиться у Балотелли. Там очень техничные и скоростные игроки. Не знаю, сможет ли влиться Дзюба в игру команды. Ракицкий теперь снова одноклубник Дзюбы. Он поможет ему освоиться», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Тренер также подчеркнул, что «Демирспор» вряд ли сможет составить серьёзную конкуренцию «Фенербахче» в борьбе за чемпионский титул.

«Турки неплохо платят. Это хороший вариант для Дзюбы. Наконец нашёл клуб. Нет проблем — только выходи и играй», — заключил он.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа».



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