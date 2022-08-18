Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа»
На ролике заснят вид арены в ночное время.
33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.
Ранее Канчельскис заявил, что не стоит ждать Дзюбу в лигах топ-5.